Val-de-Marne : Bouygues Immobilier, maître d’œuvre du nouveau commissariat de Maisons-Alfort

Au terme de la consultation pour la maîtrise d’œuvre de son nouveau commissariat, la mairie de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) a sélectionné la proposition de Bouygues Immobilier. Ce promoteur, affilié au groupe Bouygues, prévoit notamment de créer un bâtiment plus spacieux que l’actuel. À l’extérieur, il présentera des façades en pierre claire, en harmonie avec les infrastructures emblématiques de la ville. À l’intérieur, les locaux seront conçus de façon à offrir des espaces de travail plus fonctionnels et mieux sécurisés. Au niveau du rez-de-chaussée, un vaste hall, donnant sur la rue Jouet, sera également aménagé afin de faciliter l’accueil du public.

Selon le calendrier prévisionnel, l’aménagement du bâtiment débutera d’ici à la fin de cette année 2023. Le nouvel hôtel de police devrait ouvrir ses portes en 2025. Pour la municipalité, ce projet vise à améliorer le cadre de travail des agents. L’objectif est aussi de disposer de locaux permettant d’accueillir plus de personnel.