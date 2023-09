Val-de-Marne : bientôt une centrale géothermique à Alfortville

La commune d’Alfortville (Val-de-Marne) sera bientôt équipée d’une centrale géothermique qui sera alimentée par des énergies renouvelables. Luc Carvounas, le maire de la ville, et Yves Lederer, le directeur du groupe Coriance, ont signé le 4 juillet 2023 l’accord concluant l’installation de cette infrastructure. Cette dernière se situera sur le site géothermique existant au 4, chemin de Villeneuve-Saint-Georges.

Selon le calendrier prévisionnel de la mairie, les travaux devraient être lancés en 2024 pour une mise en service à l’été 2025. Cette centrale sera innovante grâce à l'utilisation de matériaux inertes en fibre de verre résistants à la corrosion. Ils seront placés à l’intérieur des tubes d’acier des doublets (ensemble de forages) et assureront le maintien des performances de la structure dans le temps.

La capacité de ce nouveau système correspond à la consommation de plus de 6 000 foyers. Selon la municipalité, l’infrastructure permettra de raccorder des bâtiments publics, des maisons individuelles et des résidences collectives. Le projet représente un investissement de plus 22 millions d’euros.