Val-de-Marne : aménagement du secteur Descartes au sein de la zone d’aménagement concerté des Ardoines à Vitry-sur-Seine

La future zone d’aménagement concerté (ZAC) des Ardoines est l’une des plus importantes opérations d’aménagement en France. Située sur un site stratégique du Grand Paris, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), elle s’étend sur une superficie d’environ 300 hectares, soit un quart du territoire communal.

Commencés en 2021, les travaux s’étaleront s’échelonneront jusqu’en 2028. Ils portent, entre autres, sur la construction de 8 000 logements neufs ainsi que sur la création d’équipements publics et de 18 hectares d’espaces verts. Un « pont-paysage » reliera également le futur quartier au reste de la ville, tout en offrant un accès aux berges de Seine.

Le secteur Descartes constitue le secteursera le plus mixte de la ZAC. En 2024, il accueillera 900 logements, 15 000 m² de bureaux et des commerces en pied d’immeuble. Cette nouvelle offre d’habitat inclura, également, la réalisation d’un groupe scolaire de 21 classes, dont la livraison est attendue à l’été 2024. L’établissement sera situé sur un terrain de plus de 5 400 m² et il sera doté de deux cours paysagères, l’une pour l’élémentaire et l’autre pour la maternelle.