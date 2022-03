Val-de-Marne : aménagement de 822 logements à Thiais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Près de vingt-huit mois de travaux seront nécessaires pour construire le nouveau complexe immobilier de Thiais. Celui-ci comprendra des logements, des commerces et plusieurs places de stationnement.

À Thiais (Val-de-Marne), un ensemble immobilier de 822 logements va voir le jour en 2025. Cette infrastructure sera construite en lieu et place de la zone d’activités située entre l’avenue de Fontainebleau et le quartier du Moulin Vert. En plus des logements, cette opération portée par Cogedim, Kaufman & Broad ainsi que Eiffage Immobilier prévoit l’aménagement de plusieurs commerces et de 920 places de stationnement souterrain. Le début des travaux de démolition et de préparation du site est programmé pour l’été 2023.

Ce projet, occupant une surface d’environ 3,6 hectares, fera émerger dix bâtiments répartis dans six îlots distincts. Les immeubles d’habitation compteront de trois à huit étages, avec quelques bâtis plus bas. Sur le front de l’avenue de Fontainebleau, une quinzaine de cellules commerciales seront aménagées en pied d’immeuble. Par ailleurs, le fond de la parcelle, aujourd’hui en friche, sera transformé en parc public paysager.

Cette opération va durer environ vingt-huit mois, avec une livraison prévue pour la fin de l’année 2025. Cette échéance est susceptible d’évoluer en fonction des procédures à accomplir.