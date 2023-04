Val-de-Marne : à Villeneuve-Saint-Georges, fin des travaux de réaménagement de l’avenue Carnot en mai 2023

Le réaménagement de l’avenue Carnot s’inscrit dans le cadre de la requalification et de la mise en sécurité de la voirie sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Il entre dans la continuité des chantiers entrepris sur l’avenue de Valenton en 2016 et en 2019. Débutés en octobre 2022, les travaux vont se poursuivre jusqu’en mai 2023. D’un coût estimé à plus d’un million d’euros, ils sont financés par le Département et la région Ile-de-France.

Les interventions visent à renforcer la sécurité des usagers sur une voie empruntée par quatre lignes de bus et où circulent environ 300 véhicules en heure de pointe. Il s’agit également de rendre le trottoir et les bus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le chantier comprend la création d’un plateau surélevé entre l’avenue Carnot et la rue Boieldieu pour sécuriser et faciliter les déplacements. Il inclut aussi la création de 27 places de stationnement et de 20 arceaux vélos. Pour améliorer le cadre de vie, les espaces verts seront renforcés par la plantation de 18 érables rouges. Enfin, l’installation de feux tricolores entre l’avenue Carnot et la rue Leduc est programmée d’ici à l’horizon 2025.