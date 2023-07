Val-de-Marne : à Villejuif, début des travaux du boulevard Chastenet-de-Géry en octobre 2023

Le projet d’aménagement du boulevard Chastenet-de-Géry, à Villejuif (Val-de-Marne), a été présenté en réunion publique le 16 mai 2023. Les travaux vont commenceront en octobre prochain pour une durée de vingt mois. Ils visent à consolider le sous-sol par la pose d’une géogrille de renforcement (une structure plane, constituée d’'éléments résistants à la rupture) de renforcement. À cette occasion, les réseaux d’assainissement, d’énergie et de télécommunications seront réhabilités. La création d’une piste cyclable, la sécurisation des espaces piétonniers et la suppression du stationnement sauvage sont également prévues. À cela s’ajouteront la rénovation de l’éclairage public et des feux de circulation ainsi que la régulation de la vitesse. En outre, la reprise des espaces verts est annoncéeprévue. Le coût de l’opération s’élève à environ 3,5 millions d’euros.

Précisons que le boulevard est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes depuis quatre ans en raison de risques d’affaissement de la chaussée. À l’issue des travaux, cette voie sera à nouveau accessible aux poids lourds et aux bus de la ligne 131.