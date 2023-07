Val-de-Marne : à Saint-Maur-des-Fossés, requalification des avenues Gallieni et Joffre

Le réaménagement de l’avenue Gallieni s’inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement (PPI) de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Les travaux ont commencé début mai 2023 pour une durée de huit mois. Ils seront réalisés par tronçon, entre l’avenue Godefroy-Cavaignac et l’avenue Gradé. L’opération comprend la modernisation et la mise en accessibilité des trottoirs ainsi que la réorganisation du stationnement sur la chaussée. La rénovation de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux de télécommunication sont également programmés. Par ailleurs, un carrefour surélevé est prévu au croisement entre l’avenue Gallieni et la rue de Picardie.

Commencé en 2022, le chantier de l’avenue Joffre entre dans sa dernière phase, qui concerne la portion située entre l’avenue du Rocher et le boulevard de Champigny. Ces derniers travaux consisteront à refaire la chaussée, à agrandir les trottoirs et à moderniser le réseau souterrain sur une centaine de mètres. En outre, des aménagements de sécurisation de la circulation et la plantation de 29 érables sont prévus.