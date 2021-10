Val-de-Marne : 26 M€ consacrés aux travaux des écoles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

Dans le département du Val-de-Marne, les chantiers de rénovation et d’extension des écoles s’échelonneront jusqu’en 2023, voire plus.

Chaque année, les services de la Ville d’Orly (Val-de-Marne) et la communauté éducative lancent des travaux afin que les établissements scolaires puissent accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Pour la période 2021-2023, un montant de 26 M€ sera investi afin de réaliser des travaux d’extension et de rénovation des établissements scolaires, dont l’école maternelle Noyer-Grenot. Les travaux, chiffrés à environ 2,3 M€, ont débuté en décembre 2019. Achevés cet été, ils ont permis de créer 2 salles de classe supplémentaires, un dortoir, une salle de restauration scolaire plus grande et une salle d’accueil de loisirs.

En outre, l’école maternelle Jean-Moulin est également l’un des sites concernés par ce vaste plan d’agrandissement des groupes scolaires. Elle fera, en effet, l’objet d’une extension et d’une mise aux normes PMR. Attendu pour septembre 2022, cet établissement accueillera 4 classes supplémentaires sur les 10 actuelles. L’accueil de loisirs sera aussi repensé. Le coût de l’ensemble des opérations est estimé à plus de 5,4 M€.

Par ailleurs, la livraison du nouveau groupe scolaire Calmette, en cours de construction, est prévue pour 2022. Celui-ci sera situé sur le terrain de l’ex-collège Robert-Desnos. Il comprendra deux classes modulables et deux unités d’inclusion d’enfants de l’institut médico-éducatif (IME).

Enfin, à partir de 2023, c’est le groupe scolaire Joliot-Curie qui bénéficiera à son tour de travaux de réhabilitation. Ceux-ci prévoient le regroupement des deux bâtiments actuels en un seul.