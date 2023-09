Val-d’Oise : une transformation prévue pour l’ancienne patinoire de Cergy

L’agglomération de Cergy-Pontoise et le promoteur Woodeum ont conclu un accord de cession pour le site de l’ancienne patinoire située à Cergy (Val-d’Oise).

Abandonné depuis 2016, le lieu fera l’objet d’un chantier de réhabilitation dirigé par l’agence Leclercq Associés, architectes urbanistes, et par le Studio Sanna Baldé. Le projet inclut la conservation partielle du bâtiment existant, qui sera intégré dans un complexe plus vaste comprenant 104 logements, des bureaux et un espace culturel.

Les travaux devraient commencer en 2025 et s’achever fin 2026. Ils consisteront à transformer le lieu en un espace multi-usage s’étendant sur plus de 12 000 m². Outre les logements, le site accueillera un jardin arboré de 1 800 m², des ateliers en rez-de-chaussée et des bureaux rénovés. L’objectif est de créer un environnement moderne avec une faible empreinte carbone, alliant des zones résidentielles, des espaces verts et des lieux dédiés au travail et à la culture.

Le dépôt du permis de construire est prévu pour la fin de l’année.