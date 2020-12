Val-d’Oise : une salle d’armes et plusieurs caméras à Bezons

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La police municipale de Bezons se dotera d’ici janvier 2021 à la fois d’une nouvelle salle d’armes et de plusieurs caméras.

La nouvelle équipe municipale de Bezons pose sa marque dans la commune par la mise en place de quelques équipements de sécurité. Dans ce cadre, la ville se lance ainsi dans la construction d’une salle d’armes. Celle-ci sera opérationnelle courant janvier 2021. L’édification de cette salle a pour but d’armer la police municipale. « Élue, j'ai été surprise de constater qu'aucun travaux n'avait été engagé. La salle d'armes est pourtant la condition sine qua non pour pouvoir armer la police municipale et la rendre attractive pour les recrutements. Il y a l'affichage politique et la réalité », souligne la mairie.

Par ailleurs, la nouvelle municipalité se lance dans la mise en place d’une trentaine de caméras de vidéoprotection. Selon les mots de Nessrine Menhaouara, la maire de Bezons, ces appareils ont pour but d’assurer au mieux la sécurité des Bezonnais.