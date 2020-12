Val-d’Oise : une plaine maraîchère pour remplacer les cultures de céréales à Taverny, Bessancourt et Le Plessis-Bouchard.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Les céréales laisseront leur place aux légumes et aux fruits biologiques grâce au projet de l’agglomération Val Parisis à Taverny, Bessancourt et Le Plessis-Bouchard.

Les communes de Taverny (Val-d’Oise), Bessancourt (Val-d’Oise) et Le Plessis-Bouchard (Val-d’Oise) ont déboursé 200 k€ pour acquérir respectivement 40, 100 et 50 hectares de terrain dans leur localité. Cette démarche s’inscrit dans la création de plaines maraîchères afin de produire des légumes et des fruits biologiques. Elle est menée en collaboration avec l’agglomération Val Parisis qui « portera toute l’ingénierie » du projet selon Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt.

Ce projet comprend deux autres volets qui devraient aboutir entre 2022 et 2023. D’une part, un centre de compostage géré par la société Moulinot, spécialiste dans le domaine, sera créé. D’autre part, une légumerie permettra de conditionner les légumes et les fruits récoltés. Les produits seront ensuite vendus sur les marchés par des agriculteurs mandatés et peut-être dans les cantines scolaires.