Val-d’Oise : une nouvelle maison de santé à Vauréal

Débuté à l’été 2022, le chantier d’aménagement de la nouvelle maison de santé de Vauréal (Val-d'Oise) vient de s’achever. Le 28 septembre 2023, quelques représentants de la délégation du conseil départemental du Val-d'Oise et Sylvie Couchot, la maire de la ville, ont inauguré cette nouvelle infrastructure.

Cette installation est située dans le quartier des Toupets, plus précisément dans l'ancienne crèche des Lapinous, qui a été rénovée pour accueillir le service médical. D'une superficie totale de 400 m², l’établissement regroupe désormais des médecins généralistes, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers. En outre, il accueille un pédiatre spécialisé en développement neurologique, un orthophoniste, une psychothérapeute et une ostéopathe. L'équipe en place sera renforcée par une sage-femme et une diététicienne, début 2024.

Au total, une somme de plus de 1 million d'euros a été mobilisée pour l’aménagement de ce centre. Ce projet, soutenu par la région Ile-de-France, le Département et l’agence régionale de santé (ARS), vise à maintenir et à renforcer l'offre locale de soins pour lutter contre la désertification médicale.