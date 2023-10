Val-d'Oise : une nouvelle classe pour l’école André-Jumentier, à Mareil-en-France

L'école André-Jumentier, située à Mareil-en-France (Val-d'Oise), a fait l’objet d’un chantier d’agrandissement et de rénovation. Les interventions ont pris fin et l’inauguration de l’établissement a eu lieu le 27 septembre 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Marie-Christine Cavecchi, la présidente du conseil départemental, et de Chantal Romand, la maire de la ville.

Ce chantier visait à améliorer les conditions d'accueil de l’établissement, avec la création de nouveaux locaux. Les travaux ont notamment porté sur la démolition du garage adjacent et sur la construction d’une extension de 70 m². Celle-ci comprend une salle de classe, des sanitaires, ainsi que des vestiaires et un local technique.

Cette nouvelle infrastructure permettra à l'école de doubler le nombre de classes pour la maternelle, la petite section et la moyenne section. Le département du Val-d'Oise a mobilisé près de 110 000 euros pour la réalisation de ce projet.