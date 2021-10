Val-d’Oise : une enveloppe de 7,9 M€ pour la suppression du passage à niveau de Deuil-Montmagny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le Département du Val-d’Oise a investi une somme de 7,9 M€ dans le projet de suppression du PN4.

Le vendredi 24 septembre 2021, le conseil départemental du Val-d’Oise a voté une enveloppe de 7,9 M€ pour le projet de suppression du passage à niveau n° 4 (PN4), situé à côté de la gare de Deuil-Montmagny. Cette opération, chiffrée à 20 M€, est aussi financée par l’État, la Région Île-de-France et la SNCF.

La suppression du PN4, considéré comme étant l’un des passages à niveau les plus dangereux du pays, a pour principal objectif de sécuriser l’itinéraire pour tous les usagers. Ce projet vise également à développer les circulations douces, améliorer l’offre de stationnement aux abords de la gare et désenclaver certains quartiers. Il comprend une partie ferroviaire, prise en charge par SNCF Réseau, et une partie routière, portée par le Département.

Le début des travaux, à l’étude depuis 2014, est prévu pour l’été 2023. Quant à la fermeture définitive du PN4, elle ne sera effective qu’en 2025. Dans le cadre de la préparation de ce vaste chantier, la SNCF a déjà effectué quelques travaux de modernisation au printemps dernier. L’année prochaine, elle envisage d’améliorer l’accessibilité de la gare de Deuil-Montmagny.