Val-d’Oise : un projet de réhabilitation pour cinq collèges du département.

De grands travaux de rénovation seront programmés dans cinq collèges du département du Val-d’Oise

Cinq établissements scolaires du Val-d’Oise bénéficieront d’une réhabilitation complète d’ici à 2028. Il s’agit des collèges de Soisy-sous-Montmorency, de Taverny, de Cergy, de Menucourt et de Franconville. Pour ce programme de rénovation, le Département alloue un budget d’environ 75 millions d’euros. Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre des travaux d’investissement pour les collèges pour la période 2022-2027.

Ce projet porte principalement sur la remise en état de l’étanchéité et des menuiseries des établissements les plus anciens. À titre d’information, le Département compte au total 112 collèges qui accueillent plus de 60 000 collégiens val-d’oisiens. Ces différentes constructions devraient accroître la capacité d’accueil des équipements scolaires.

Par ailleurs, de nouveaux collèges verront également le jour d’ici à 2026 dans d’autres communes du département. Ces établissements permettront d’accueillir 4 000 élèves de plus dans les communes de Persan, d’Osny, de Bezons, d’Argenteuil et de Villiers-le-Bel.

Ces programmes constituent une alternative pour faire face à la hausse persistante de la démographie scolaire.