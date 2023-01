Val-d’Oise : un projet d’écoquartier sur l’ancien Ehpad Le Cèdre Bleu à Sarcelles

Depuis le dernier trimestre 2022, un programme immobilier a été porté à la connaissance des habitants de la commune de Sarcelles (Val-d’Oise). Il s’agit du nouveau quartier durable qui sera implanté sur l’ancien Ehpad Le Cèdre Bleu par les promoteurs Espace 2 et Lamotte. L’opération prévoit la création de plus de 400 logements : appartements, maisons de ville, maisons individuelles, logements étudiants et habitats pour les personnes âgées. Elle inclut également la construction d’un centre de santé, d’une crèche et de plusieurs commerces, le tout agencé autour d’un jardin partagé de 10 000 m2.

La particularité du projet réside dans la proposition d’une offre de logements en habitat participatif. Cela se traduira notamment par des logements sur mesure, une gouvernance partagée sur la copropriété et des espaces communs adaptés aux besoins des habitants.

Le projet est en phase de préparation. Le nouveau quartier devrait voir le jour en 2026. Sa création s’inscrit dans la transformation du secteur du Cèdre Bleu.