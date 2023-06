Val-d’Oise : un nouveau lieu de vie à la place de la zone commerciale à l’entrée de Montigny-lès-Cormeilles

La zone commerciale, située à l’entrée de la ville de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d’Oise), va devenir un quartier à usage mixte. L’opération, lancée début juin 2023, prévoit la création d’environ 900 logements d’ici à 2030. Des enceintes commerciales et des locaux de service seront également construits. Enfin, un groupe scolaire et des espaces publics, agrémentés d’aménagements paysagers et sillonnés par des cheminements doux, seront mis en place.

Ce nouveau quartier aura vocation à être un lieu de vie attractif pour la commune. Il deviendra aussi un véritable centre urbain grâce à un meilleur partage des voies de circulation.

Le projet est porté par la Banque des Territoires, le bailleur social CDC Habitat et la foncière commerciale Frey. Il s’agit de la première opération de renouvellement urbain, inscrite dans le cadre de l’offre d’accompagnement « Repenser la ville », adressée aux collectivités territoriales.