Val-d’Oise : un nouveau centre de supervision départemental en juillet 2023

Le département du Val-d’Oise renforce ses actions en faveur de la sécurité publique. Un nouveau centre de supervision départemental sera mis en service en juillet 2023. Il assurera le traitement des 500 caméras de vidéoprotection qui seront déployées dans des collèges, des services sociaux, des musées et des sites administratifs... Il sera également connecté aux caméras installées dans les bâtiments communaux et intercommunaux.

Un budget de 4 millions d’euros sera investi dans ce projet, placé sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat mixte Val-d’Oise Numérique, le responsable de la transformation digitale sur le territoire. Il s’agit d’un investissement destiné à renforcer le dispositif de vidéoprotection dans le département. Le centre servira de quartier général pour la vidéosurveillance dans les zones rurales et péri-urbaines. Opérationnel 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, le site sera notamment mis à la disposition de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.

Précisons que le Département a pour objectif d’équiper les infrastructures publiques de 100 caméras d’ici au premier semestre 2023.