Val-d’Oise : un montant de 1,6 M€ pour la construction de la salle omnisports de Saint-Ouen-l’Aumône

La construction de la salle omnisports de Saint-Ouen-l’Aumône permettra à la commune d’élargir son offre en matière d’infrastructures sportives. Le coût de cet ambitieux projet s'élève à 1,6 M€.

Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) s’équipera bientôt d’une nouvelle salle omnisports. La ville a donné le coup d’envoi de cette construction en février 2020. Le chantier a récemment repris, après une longue suspension due à la crise sanitaire. Ce complexe devrait être livré en octobre 2021.

La construction a pour but de répondre aux besoins croissants des sportifs locaux. Le coût de ce vaste projet s’élève à 1,6 M€, financé par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à hauteur de 800 k€, et par le département du Val-d’Oise à hauteur de 240 k€ . À ceci s’ajoute une subvention de 300 k€ de la part de l’État.

Ce nouveau complexe sportif, orienté vers du sport loisir, couvrira une superficie de 1 300 m². À terme, il sera équipé pour la pratique des sports collectifs, comme le basket, le handball, le volley, etc. Il proposera une grande aire de jeu dépourvue de tribunes, un patio arboré et plusieurs annexes (infirmerie, locaux de rangement, loge de gardiennage et vestiaires). La structure de cette salle mêlera le bois et l’acier. Le toit sera en toile tendue, un matériau esthétique, économique, léger et écologique.