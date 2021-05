Val-d’Oise : un investissement de 26 M€ pour les travaux de maintenance dans les collèges

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Plus de 100 collèges valdoisiens bénéficieront du programme annuel de rénovation. L’objectif du Département est d’assurer le confort et la sécurité des collégiens.

Lors de la dernière séance plénière, le conseil départemental a établi la programmation 2021 des travaux de maintenance dans les collèges valdoisiens. Un plan de 26 M€ a été voté pour réaliser des travaux dans 108 des 110 établissements du département. Seuls les collèges Louise-Weiss, à Cormeilles-en-Parisis, ouvert en 2019, et Jules-Ferry, à Eaubonne, faisant déjà l’objet d’opérations de restructuration, ne font pas partie de la liste. Ce plan annuel de rénovation des collèges comprend des travaux de sécurité, de remise en état et d’amélioration des équipements et du bâtiment. À cela s’ajoutent des travaux dans les réfectoires.

Selon Marie-Christine Cavecchi, présidente du Département du Val-d’Oise, les interventions permettront d’assurer la conservation du patrimoine départemental, mais aussi de garantir aux élèves de pratiquer des activités culturelles, de faire du sport et, surtout, d’étudier dans les meilleures conditions. « Il s’agit d’une priorité pour toujours améliorer les conditions d’enseignement de nos collégiens dans tous les établissements scolaires », souligne la présidente.

Certains établissements sont particulièrement concernés par ce projet, à l’instar du collège Eugénie-Cotton, à Argenteuil. Un budget estimé à 710 k€ sera investi pour la rénovation de ce dernier. Le collège Voltaire, à Sarcelles, fera aussi l’objet d’un important chantier, avec principalement des travaux d’étanchéité. Enfin, un peu plus de 600 k€ seront affectés à la poursuite de la rénovation des salles de classe du collège du Moulin-à-vent, à Cergy.