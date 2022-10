Val-d’Oise : un espace végétalisé remplacera le béton du parvis de la gare de Cergy-Préfecture.

Dans la ville de Cergy (Val-d’Oise), un plan de végétalisation est associé aux travaux de requalification de la gare de Cergy-Préfecture. Rappelons que le chantier du pôle gare a débuté en 2021 et s’étale sur une période de trois ans.

Le chantier du quartier de la gare concerne la rénovation de la gare routière, la restructuration et l’extension des bâtiments de la gare du RER A. Le chantier se terminera par la refonte et la végétalisation du parvis. La végétalisation de l’espace consistera à planter environ 60 arbres et à aménager de la verdure sur 1 400 m² de surfaces d’ici à 2025. Un nouveau parc urbain à la sortie du centre commercial Les 3 Fontaines complétera le plan de végétalisation.

Le programme de végétalisation a pour finalité d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre la hausse des températures en été. Notons que le projet pôle gare de Cergy-Préfecture permettra de donner un aspect moderne à l’infrastructure vieillissante. Le coût de cette opération est évalué à environ 30 millions d’euros. Le projet est financé par l’intercommunalité, la Région, le Département, l’État et Ile-de-France Mobilités.