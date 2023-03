Val-d’Oise : un chauffage par géothermie pour la ville de Garges-lès-Gonesse

La commune de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) se dotera d’un réseau de chaleur urbain, alimenté par des énergies renouvelables et de récupération. Une délégation de service public vient d’être signée avec le groupe Coriance, exploitant de réseaux de chaleur et de froid urbains. Le contrat prévoit la création d’un réseau de distribution et d’une centrale géothermale, équipée de pompes à chaleur et de chaudières fonctionnant au biogaz. Il inclut aussi l’installation d’un système de récupération de chaleur fatale provenant de la station d’épuration des eaux usées de Bonneuil-en-France (Val-d’Oise).

Les travaux devraient être lancés au cours de l’année 2023. Près de 20 kilomètres de conduites seront déployées sur l’ensemble des quartiers de la ville. Le nouveau réseau aura une capacité de 93 GWh, soit la consommation de plus de 9 000 logements. Selon la municipalité, il permettra de raccorder des bâtiments publics, des maisons individuelles et des résidences collectives. Établi sur vingt-cinq ans, le projet représente un investissement de plus 50 millions d’euros.