Val-d’Oise : trois mois de travaux pour la rue de Verdun à Saint-Gratien

Depuis la mi-avril 2023¸ la rue de Verdun à Saint-Gratien (Val-d’Oise), en Ile-de-France, fait l’objet de travaux de réaménagement et de requalification. Ce chantier, qui va durer trois mois, consiste à réhabiliter et à élargir la chaussée afin de faciliter le croisement des bus. Cela permettra aussi de maintenir l’offre de stationnement. Par ailleurs, l’opération comprendra la création d’un plateau ralentisseur au milieu de la voie pour réduire la vitesse de circulation. Précisons que ces travaux ont pour objectif de sécuriser et d’offrir un coup de neuf à cette rue où douze maisons ont été construites par ICF Habitat.

Tout au long des interventions, la rue de Verdun restera fermée à la circulation. Une déviation est toutefois mise en place au niveau de la rue Jean-Jacques-Rousseau pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Les poids lourds et les bus collectifs devront passer par la rue des Raguenets.