Val-d’Oise : travaux de rénovation thermique au centre Cyrano de Bergerac à Sannois

De février à septembre 2023, le centre Cyrano de Bergerac à Sannois (Val-d’Oise) fera l’objet d’importants travaux de rénovation thermique. Les opérations portent, entre autres, sur l’installation d’un nouveau système de chauffage dans l’ensemble du bâtiment et sur la mise aux normes du système de ventilation. Elles incluent également la réfection de l’étanchéité du toit, qui sera complétée par des travaux d’isolation thermique de celui-ci. Ce projet prévoit par ailleurs la mise en accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite (PMR), selon le programme Ad’AP, ou Agenda d’accessibilité programmée. Il est ainsi prévu de créer des portes et des sanitaires adaptés aux PMR et aux malvoyants.

Ce chantier a pour objectif de répondre aux obligations du décret relatif aux équipements de plus de 1 000 m² recevant du public, notamment le fait de réduire de 40 % leur consommation d’énergie d’ici à 2030.

Tout au long de ce chantier, tous les spectacles programmés au sein du centre se tiendront dans d’autres lieux comme le Palais des sports Jean-Claude-Bouttier, le square Jean-Mermoz, la MLA (Maison des loisirs et des arts) et le site du Moulin.