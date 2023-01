Val-d’Oise : travaux de rénovation du groupe scolaire Ludovic-Piette en 2023.

Situé dans le quartier en renouvellement urbain des Hauts de Marcouville à Pontoise (Val-d’Oise), le groupe scolaire Ludovic-Piette fait l’objet d’un chantier de requalification depuis 2021. La première phase du projet va se poursuivre jusqu’à la rentrée 2023. Elle prévoit à terme 14 nouvelles classes élémentaires ainsi que des espaces extérieurs entièrement réaménagés. Sont également programmées les créations d’une salle polyvalente d’environ 150 m² et d’un réfectoire. Le chantier est chiffré à plus de 13 millions d’euros. La deuxième phase du projet sera livrée à la rentrée 2024. Elle concernera principalement l’école maternelle.

Par ailleurs, la construction d’un deuxième groupe scolaire dans la ZAC de Bossut se poursuit. Le projet prévoit la construction d’une école maternelle de cinq classes et d’une école élémentaire de six classes sur une parcelle de plus de 3 000 m2. Une cantine commune, un espace périscolaire, une bibliothèque et une salle polyvalente sont également prévus. À ceux-ci s’ajoutent des logements, des bureaux et des locaux techniques.

D’autres travaux seront réalisés en outre tout au long de l’année 2023. Ils concerneront la rénovation du terrain Loustau, de crèches, d’écoles et de sites patrimoniaux.