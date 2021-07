Val-d’Oise : Spie batignolles outarex boucle le projet « Cœur de ville Bezons »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Déclaration d'achèvement des travaux Supprimer Valider Valider

Spie batignolles outarex vient d’achever les grands travaux engagés au cœur de Bezons, dans le Val-d’Oise.

L’entreprise Spie batignolles vient d’annoncer la fin du projet « Cœur de ville Bezons », dans le Val-d’Oise, en bordure de Seine. Les habitants peuvent désormais découvrir leur nouveau centre-ville après trois années de travaux de réaménagement en écoquartier. Les premiers occupants de ce site de 1 000 logements prendront possession des lieux début juillet 2021, après l’achèvement des travaux du lot 3.

Ce dernier se répartit autour de quatre îlots composés de 245 logements répartis dans sept nouvelles constructions d’habitation, et d’un pôle commercial et de loisirs pour le compte du promoteur immobilier Altarea Cogedim. Ce projet répond à des normes environnementales strictes afin de correspondre parfaitement aux exigences d’un écoquartier. De ce fait, les habitations sont certifiées « NF Habitat HQE » (certification basée sur le respect de l’environnement, la qualité de vie et la performance énergétique), tandis que les commerces ont reçu la certification « BREEAM International » (certification basée sur le paysage et l’écologie autour du bâtiment, le niveau de pollution des bâtiments, la gestion de l’énergie et de l’eau, etc.).