Val-d’Oise : signature du traité de concession du projet « Porte Saint-Germain »

À Argenteuil, les îlots Mirabeau et Barbusse-Pont Neuf ont été attribués au groupement composé par Paris Sud Aménagement, Hibana, Réalités et BNP Paribas Real Estate.

Dans le cadre du projet « Porte Saint-Germain », Georges Mothron, le maire d'Argenteuil (Val-d’Oise), et Willem Pauwels, le directeur de Paris Sud Aménagement, ont signé un traité de concession des îlots Mirabeau et Barbusse-Pont Neuf, le 18 janvier 2022. L’événement s’est déroulé en présence de Camille Gicquel, l’adjointe au maire chargée de l’urbanisme, de l’aménagement et des projets urbains.

En parallèle, Pierre Sorel, le président d'Hibana, Christophe Poussielgue, dirigeant au sein du groupe Réalités, et Thierry Barbier, le directeur du développement chez BNP Paribas Real Estate, ont ratifié un accord-cadre pour fixer leurs engagements.

Il s’agit d’une nouvelle étape vers la concrétisation de ce projet visant à améliorer le cadre de vie dans le parc d’activités économiques (PAE) des Berges-de-Seine et dans le quartier de la Porte Saint-Germain. Précisons que les premières opérations d’aménagement devraient être lancées en 2025. Celles-ci porteront, entre autres, sur la création de 700 nouveaux logements, sur l’implantation d’un pôle de commerces ainsi que sur la requalification de la place du 11-Novembre et des espaces publics attenants.