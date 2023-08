Val-d'Oise : Saint-Ouen-l'Aumône, réhabilitation de la maison de quartier de Chennevières

Depuis le 1er juillet 2023, la ville de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d’Oise) a entrepris une opération de rénovation de la maison de quartier de Chennevières. Cette opération, qui s'achèvera en juin 2024, concerne l'amélioration du système de chauffage par l'installation de climatisations réversibles et par l'optimisation de la ventilation du bâtiment. Les travaux comprennent également l'isolation extérieure des toitures et des façades, ainsi que le remplacement des menuiseries, fenêtres et portes.

À l’issue du chantier, un sas d’entrée sera créé pour permettre une meilleure fluidité des accès. L'installation d'un ascenseur garantira l'accessibilité à la totalité de l’édifice. De plus, une plate-forme élévatrice sera mise en place pour la salle de théâtre, et les finitions, telles que la peinture et les revêtements de sol, viendront finaliser les travaux.

Selon la Ville, l’objectif de cette rénovation est de rendre ce bâtiment public plus performant et confortable, tout en répondant aux enjeux du changement climatique. Pendant les travaux, les activités habituellement tenues dans le centre seront relocalisées.