Val-d’Oise : restauration du fort de Cormeilles-en-Parisis en 2023

En gestation depuis l’année 2019, la restauration de la caponnière de gorge (bloc de défense accolé au mur) du fort militaire de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) commencera en 2023. Le projet vise à transformer cette partie du site en bâtiment d’accueil et d’exposition. Chaque pièce qui constitue la caponnière de gorge sera mise en valeur. Les travaux porteront sur la mise aux normes du chauffage, de la ventilation, de l’évacuation d’eau et de l’accessibilité. Une terrasse suspendue et un nouveau parcours de visite seront également créés.

Au total, plus de 700 000 euros seront investis dans cette opération de réhabilitation. Initié par l’association des « Amis du fort de Cormeilles », le projet vise à diversifier les activités proposées sur le site. Pour assurer le financement des travaux, l’association bénéficie des soutiens du département du Val-d’Oise, de la Communauté d’agglomération Val Parisis, de la Fondation du patrimoine et de la région Ile-de-France. Par ailleurs, la Région a investi plus de 1 million d’euros pour une opération de sécurisation de l’ensemble du fort.