Val-d’Oise : réouverture de la piscine des Louvrais à Pontoise

La piscine des Louvrais à Pontoise rouverte au public.

La piscine des Louvrais à Pontoise (Val-d’Oise) accueille de nouveau du public depuis le 7 mars 2022. Pour célébrer sa réouverture officielle, une journée porte ouverte a été organisée le 19 mars 2022. Des animations aquatiques, des parcours sur structures gonflables et divers ateliers ont été mis à disposition des visiteurs.

La réhabilitation de la piscine, dont le coût s’est élevé à 8,4 millions d’euros, a été lancée par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise avec le soutien de la région Ile-de-France et de l’Agence nationale du sport. Les travaux ont duré deux ans. Ils ont porté principalement sur la mise aux normes d’accessibilité du bassin extérieur ainsi que sur la rénovation de la toiture et des différents espaces intérieurs. Ils ont aussi permis de réhabiliter les installations techniques et de mettre en place une nouvelle filtration performante ainsi qu’un système de récupération d’énergie pour chauffer l’eau et l’air ambiant.