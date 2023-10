Val-d'Oise : rénovation du lycée polyvalent Gustave Monod d'Enghien-les-Bains

Après quatre ans de travaux, le lycée polyvalent Gustave Monod, situé entre les villes d'Enghien-les-Bains et de Saint-Gratien (Val-d'Oise), a été inauguré le 6 septembre 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, de Philippe Sueur et de Julien Bachard, les maires des deux communes respectives.

Le chantier a porté sur la restructuration de ce lycée, qui date de 1953. De nouveaux bâtiments, conçus par l'agence d'architecture Denu et Paradon, ont été construits. Un amphithéâtre et un centre de documentation et d'information ont également été créés. L’opération a aussi inclus le renouvellement des outils et des équipements pédagogiques, notamment ceux des filières professionnelles et industrielles. De plus, l’aménagement extérieur du site a porté sur la création d’espaces verts dans la cour.

L'infrastructure est considérée comme écoresponsable, avec notamment une performance thermique et énergétique améliorée. Ce nouveau lycée, dont l’aménagement a nécessité un budget de plus de 42 millions d'euros, permet désormais d'accueillir les quelque 2 100 élèves des deux villes dans de meilleures conditions.