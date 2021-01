Val-d’Oise : rénovation de la gare de Cergy-Préfecture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La gare de Cergy-Préfecture aura une nouvelle apparence d’ici quelques années.

L’agglomération de Cergy-Pontoise prévoit la rénovation de la gare du RER A de Cergy-Préfecture dans le Val-d’Oise. Ce programme, porté par la SNCF Gares & Connexions, a fait l’objet d’une enquête publique du 9 au 23 janvier dernier. Le lancement des grandes manœuvres est attendu en janvier 2022, soit avec près de deux ans de retard par rapport au calendrier initial. Le projet devrait être livré en 2024.

Le coût de cette réfection s’élève à 30 M€. Ce montant est financé par l’État, la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités, le conseil départemental du Val-d’Oise, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et la SNCF. À l’issue des travaux, la station se dotera d’une nouvelle façade vitrée et de commerces de proximité. L’extension du hall, la restructuration des quais et des parcours piétons ainsi que l’ouverture de la gare sur le parvis s’inscrivent aussi dans ce vaste programme.