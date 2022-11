Val-d’Oise : renouvellement de l’entrée de ville de Garges-lès-Gonesse.

À Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), le chantier de la nouvelle ZAC à l’entrée de la ville a officiellement pris fin. La présidente du conseil départemental et le président de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France ont inauguré le nouveau quartier le 4 octobre 2022. L’aménagement de la ZAC entre dans le programme de requalification du quartier de la Dame Blanche Nord. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain qui a commencé en 2012.

Le chantier de la ZAC des Portes de la Ville a porté sur l’aménagement d’une surface de 26 000 m2. Il a inclus la création de nouveaux espaces publics. La construction d’une nouvelle halle de marché et la création d’environ 100 logements en accession à la propriété ont également été réalisées. Par ailleurs, un parvis de 1 000 m2 pouvant accueillir des commerçants le jour des marchés renforce l’offre commerciale. Pour rendre le quartier plus attractif, des centres de santé ont été créés. La zone comprend aussi quatre résidences de trois étages comportant entre 23 et 27 appartements allant du deux pièces au quatre pièces.

Le coût du projet de requalification s’élève à près de 17 millions d’euros.