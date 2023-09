Val-d’Oise : réhabilitation et rénovation des collèges pendant l’été 2023

Dans une démarche visant à améliorer le paysage éducatif, le département du Val-d'Oise poursuit son programme de réhabilitation et de rénovation de ses collèges. Profitant de la saison estivale, l’institution a intensifié ses efforts pour accélérer la mise en œuvre de son « plan Marshall des collèges ». Dans ce cadre, elle a entrepris différents travaux pour optimiser les infrastructures et les équipements de ses établissements pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Dans 26 communes, des salles de classe ont été rénovées pour un investissement de plus de 2,5 millions d'euros. Les cours de récréation des collèges d'Argenteuil, d'Osny, de Villiers-le-Bel et de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) ont été réaménagées pour environ 2 millions d'euros. Les restaurants scolaires de Louvres, de Bouffémont, de Méry-sur-Oise, de Saint-Ouen-l’Aumône, d’Éragny-sur-Oise et de Garges-lès-Gonesse ont aussi été rénovés pour près de 1 million d’euros. Des toitures ont, en outre, été refaites à Montsoult, à Villiers-le-Bel, à Jouy-le-Moutier et à Saint-Prix pour un montant total de 1,1 million d'euros.

L'objectif de ces opérations était de créer des environnements d'apprentissage modernes et propices à l’enseignement. Ces efforts continus auront un impact durable sur le paysage éducatif et sur la croissance socio-économique du département du Val-d'Oise