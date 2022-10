Val-d’Oise : réhabilitation du gymnase Raymond-Blaisel à Franconville

Après avoir été désignée Terre de Jeux, la commune de Franconville (Val-d’Oise) a décidé de réaliser plusieurs investissements afin d’améliorer ses équipements sportifs. L’extension et la réhabilitation du gymnase Raymond-Blaisel figurent parmi ces projets.

Les travaux porteront sur la rénovation de l’ensemble des installations et la mise en accessibilité du site. Ils incluront aussi la démolition de la salle de fitness et du bloc mezzanine dans la salle spécialisée. L’espace dégagé permettra notamment la création d’une nouvelle salle polyvalente. Elle sera destinée à la pratique d’activités telles que le fitness, la gymnastique rythmique, le trampoline et les séances d’éveil pour les enfants.

Le montant estimatif de l’ensemble des travaux s’élève à 13 millions d’euros. La réhabilitation du gymnase Raymond-Blaisel permettra d’accueillir les athlètes participant aux JO dans un cadre neuf. Le projet sera également bénéfique pour le tissu sportif local grâce à l’accès à un équipement répondant aux normes olympiques.