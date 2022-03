Val-d’Oise : réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs des Louvrais à Pontoise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de restructuration du foyer des jeunes travailleurs de la rue de Geleen va façonner le nouveau visage du quartier des Louvrais.

Après cinquante ans d’activité, le foyer des jeunes travailleurs des Louvrais, jouxtant la salle de spectacle municipale Le Caméléon à Pontoise (Val-d’Oise), sera rénové. Ce vieux bâtiment va faire l’objet d’une opération d’envergure et d’une restructuration. En effet, l’édifice géré par le bailleur social Érigère va gagner un étage. Au lieu des 135 logements disponibles jusqu’à présent, le foyer en proposera à terme 146, avec un bilan énergétique qui passera de l’étiquette E à l’étiquette B. L’objectif est d’offrir aux jeunes en difficulté sociale et économique, exerçant une activité professionnelle ou suivant une formation (stage ou apprentissage), des logements soumis à un plafond de revenus.

Le curage et le désamiantage de l’immeuble ont commencé en décembre 2021. Le début du chantier est prévu pour le 1er avril 2022. Les travaux, d’une durée de vingt-quatre mois, porteront sur la réfection des installations électriques, de l’étanchéité et de l’isolation thermique des toitures, et le ravalement des façades. Ils incluront également le remplacement des menuiseries extérieures et l’installation d’un ascenseur et d’une pompe à chaleur dans la chaufferie. La création d’un parking de sept places et d’une petite cour dans cette résidence sociale figure également au programme. Précisons que ce projet du Foyer de Geleen bénéficie des subventions de l’État, par la préfecture du Val-d’Oise, et de la CAF.