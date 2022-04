Val-d’Oise : réaménagement en vue pour la place des Chênes à Cergy

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Cergy va réaliser des travaux sur la place des Chênes. Son objectif est de redorer l’image de cet espace

Durant le printemps 2021, la Ville de Cergy a mené une concertation publique au sujet du réaménagement de la place des Chênes. Cette phase étant terminée, le projet a été présenté officiellement aux habitants en mars 2022. Selon le calendrier établi par la Municipalité, l’opération devrait être lancée cet été. Elle regroupe trois champs d’aménagement : la déminéralisation des sols, la plantation de nouveaux arbres pour plus d’ombrage et la réorganisation des usages des différents espaces.

La place rénovée disposera de nouveaux mobiliers urbains et de petits équipements ludiques (un terrain de boules et deux aires de jeux selon l’âge des enfants). Un potager sera aussi créé. Il sera géré par l’association « Les incroyables comestibles ». Des plantes de bordure seront disposées le long des cheminements. Un budget de 700 000 euros sera mobilisé pour la réalisation des travaux. Précisons qu’outre l’embellissement de la place, le réaménagement du lieu inclura une dimension instructive, en se servant du parterre végétal comme d’un support pédagogique mis à disposition des écoliers et des habitants.