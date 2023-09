Val-d’Oise : projet de restauration de l’ancien hangar à bateaux de Pontoise, dans le cadre du Loto du patrimoine 2023

L’ancien hangar à bateaux de Pontoise (Val-d’Oise) a été retenu dans le cadre de l’édition 2023 du Loto du patrimoine. Cette structure date des années 1950, époque du développement de la navigation sur l’Oise. Afin de préserver sa valeur patrimoniale, la Mission Patrimoine Stéphane Bern prévoit de restaurer ce vestige à l’identique. Les travaux porteront sur la réfection complète de la toiture et sur la reconstruction des lambrequins (éléments de décoration extérieurs). Une partie de la façade sera rénovée et les portes en acier seront remplacées par des modèles en bois. En outre, une mise en peinture de l’ensemble du bâtiment sera réalisée, en plus de la pose d’un plancher et de la réfection de l’installation électrique.

Ce hangar deviendra une halte lors des visites touristiques guidées. Il aura pour vocation d’accueillir des manifestations culturelles, des expositions de bateaux anciens et des événements consacrés à la célébration des Journées européennes du patrimoine.