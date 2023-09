Val-d’Oise : projet de reconversion de la tour Engie à Cergy

Un projet de rénovation a été voté en conseil communautaire pour donner un nouveau souffle à la tour Engie, construite en 1974, dans le Grand Centre de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise). Le promoteur Linkcity, filiale de Bouygues Construction, a été choisi pour réaliser les opérations techniques et architecturales.

L’ancien bâtiment d’environ 85 mètres de hauteur et d’une quinzaine d’étages ne sera pas détruit. Il sera reconverti en une résidence étudiante qui comblera le manque de logements et les problèmes de colocation dans certaines zones résidentielles de l’agglomération. Ce projet prévoit près de 240 lits, répartis dans environ 160 logements. L’édifice réhabilité sera agrémenté de toitures et de patios végétalisés.

Pour renforcer l’offre de services de la ville, des commerces et des bureaux seront aménagés au rez-de-chaussée, sur une superficie de plus de 7 000 m². Une étude pour l’implantation d’une école d’enseignement supérieur et d’un tiers-lieu est aussi en cours.

Les travaux devraient commencer en juillet 2024 pour une livraison prévue en 2027.