Val-d’Oise : première rentrée scolaire au groupe scolaire Simone-Veil d’Éragny-sur-Oise

Le 27 septembre 2022 a eu lieu l’inauguration du nouveau groupe scolaire Simone-Veil, situé à Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise). Ont assisté à la cérémonie Thibault Humbert, le maire de la commune, Jean-Paul Jeandon, le président de la Communauté d’agglomération Cergy Pontoise, et Marie-Christine Cavecchi, la présidente du conseil départemental du Val d’Oise. La cérémonie marque ainsi l’ouverture officielle de cet établissement qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire.

Fruit d’un projet porté par la Communauté d’agglomération, le nouveau groupe scolaire compte dix salles de classe, réparties sur deux bâtiments. Pour la section maternelle, une salle de repos, un espace d’évolution et une salle, dédiée aux réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), ont été ajoutés. Pour le parcours élémentaire, des ateliers et une salle, réservée aux Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), ont été mis en place. Rappelons qu’une enveloppe d’environ 12 millions d’euros a été investie dans les travaux de construction. Le financement a été assuré par la Communauté d’agglomération et le Département.