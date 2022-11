Val-d’Oise : pose de la première sur le chantier du groupe scolaire Les Quatre-Vents

À Argenteuil (Val-d’Oise), la construction du groupe scolaire Les Quatre-Vents a été lancée officiellement le 5 octobre 2022, alors que le maire de la Ville et la présidente du département du Val-d’Oise ont posé la première pierre. L’ouverture de l’établissement est prévue d’ici à la rentrée 2023.

Ce chantier porte sur la création d’une école maternelle et d’une école élémentaire, sur une superficie de 6 000 m2. Le groupe scolaire comportera 20 classes et deux salles de loisirs. Les bâtiments seront construits en bois et seront raccordés au réseau de chauffage vert provenant du centre de valorisation énergétique intercommunal Azur.

L’aménagement de cet équipement scolaire s’inscrit dans le cadre des actions en faveur de l’éducation menées par la mairie d’Argenteuil. Le budget total alloué au chantier est estimé à plus de 20 millions d’euros. L’État, le Département et la Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise ont contribué au financement du projet.