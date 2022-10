Val-d’Oise : pose de la première pierre du chantier de la piscine olympique de Taverny

À Taverny (Val-d’Oise), la pose de la première pierre pour la construction de la piscine a eu lieu début octobre. Cet équipement sera le second bassin olympique de 50 mètres du département après celui de Sarcelles.

Le futur centre aquatique sera équipé d’un bassin de 50 m de dix couloirs et d’un bassin de 25 m doté d’une fosse à plongeon de cinq mètres de profondeur. Il comprendra également une salle de musculation, un espace de bien-être et de santé et une salle dédiée aux événements. La construction de gradins, d’une capacité de 1 200 personnes, est également prévue.

Cette nouvelle infrastructure accueillera les participants aux Jeux olympiques de 2024. Elle servira de centre de préparation pour les athlètes.

Le budget alloué à ce projet est estimé entre 36 millions et 40 millions d’euros. Une large part des coûts sera prise en charge par la Communauté d’agglomération de Val-Parisis. La Région et l’Agence nationale du sport participeront également au financement des travaux.