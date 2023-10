Val-d'Oise : point sur le projet du nouveau groupe scolaire du quartier des Marjoberts, à Cergy

Au premier trimestre 2024, la municipalité de Cergy (Val-d'Oise) va lancer la construction d’un nouveau groupe scolaire destiné à anticiper l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire. Les études et les concours de maîtrise d’œuvre de ce projet ont déjà été réalisés.

L’infrastructure, dont la livraison est prévue au cours de l’année scolaire 2025, sera construite au cœur du quartier des Marjoberts. Établie sur une surface de 1 700 m², elle comportera huit classes (trois pour la maternelle et cinq pour l’élémentaire), ainsi qu’une salle d’évolution, une bibliothèque, deux salles d'activités périscolaires et une cantine. S’y ajouteront deux cours de récréation végétalisées et indépendantes de 600 m² chacune.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale et énergétique. C’est ainsi que l’établissement sera construit avec du bois et des matériaux biosourcés, tandis que les toitures seront végétalisées. Le site sera, à terme, raccordé au réseau de chauffage urbain, afin d’améliorer son efficacité énergétique.