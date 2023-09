Val-d’Oise : ouverture de la nouvelle ludo-médiathèque d’Herblay-sur-Seine

Commencée en 2021, la construction de la ludo-médiathèque d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) a pris fin. Le nouvel établissement, baptisé « L'Échappée », a ouvert ses portes début septembre 2023. Il présente un répertoire varié de documents et de jeux, adaptés à un public de tous âges. Il regroupe également des salles de travail et des espaces dédiés à la lecture, ainsi qu’au divertissement (auditorium, espace multimédia, parc arboré de 3 000 m2). Pour cette construction « bas carbone éco-responsable », des matériaux nobles comme la pierre et le bois ont été utilisés afin de réduire l’empreinte environnementale du lieu.

Aménagée sur une surface de plus de 2 000 m2, la ludo-médiathèque est présentée comme « l’une des plus novatrices de France », selon la mairie. La construction du bâtiment est évaluée à près de 10 millions d’euros. Le financement a été assuré par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la région Ile-de-France, le département du Val-d’Oise et la Ville d’Herblay-sur-Seine.