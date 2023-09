Val-d’Oise : ouverture de la ludo-médiathèque L’Échappée, à Herblay-sur-Sein

À Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise), le chantier d’aménagement de la ludo-médiathèque, baptisée « L’Échappée », a pris fin. Cet équipement culturel dispose d’une médiathèque comptant plus de 40 000 références. Il abrite aussi une ludothèque qui regroupe un espace de libre jeu, un accueil de loisirs pour les enfants, une salle dédiée aux contes ainsi que des salles de jeux vidéo et de réalité virtuelle. S’y ajoutent un auditorium d’une capacité de 120 places et un parking pour les voitures et les vélos.

L’Échappée propose notamment des programmes adaptés à toutes les tranches d’âge, dont des projections de films, des conférences, des rencontres avec des auteurs et de la lecture de contes pour les enfants. Un budget de 1,2 million d’euros a été investi dans sa construction. Subventionné par l’État, la Ville, la région Ile-de-France et la caisse d’allocations familiales, cet équipement a été créé pour soutenir la politique de lecture publique du département du Val-d’Oise.