Val-d’Oise : livraison du poste de la police municipale de Cormeilles-en-Parisis

Le 14 mai dernier, Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département du Val-d’Oise, et Yannick Boëdec, le maire de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), ont inauguré le poste de la police municipale de la ville.

Implanté près de la gare routière, le nouveau poste a été aménagé dans un bâtiment de 500 m². Cinq fois plus grand que l’ancien local, il abrite dans un même bâtiment les policiers et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Conçue pour être à la pointe de la technologie, l’infrastructure comprend également une salle de vidéosurveillance, un espace d’armement et une salle d’entraînement aux techniques d’intervention spécialisées. Cette construction permettra aussi de soutenir la croissance du personnel à long terme.

Au total, un budget de près de 1,5 million d’euros a été mobilisé pour la création de ce site. Le financement a été pris en charge par la municipalité de Cormeilles-en-Parisis, avec des subventions du conseil régional d’Ile-de-France et du conseil départemental du Val-d’Oise. Il s’agit d’un investissement destiné à renforcer les services de sécurité publique dans la localité.