Val-d’Oise : livraison de la Maison de l’eau à Saint-Gratien en 2025

Présenté en mars 2023, le projet de construction de la Maison de l’eau du Syndicat intégré assainissement et rivière de la région d’Enghien-les-Bains (Siare) à Saint-Gratien (Val-d’Oise) se poursuit. Le permis de construire vient d’être déposé, et le Siare prévoit de lancer les travaux au premier trimestre 2024 pour une livraison en septembre 2025.

La Maison de l’eau sera un site pédagogique dédié à la préservation de cette ressource, au traitement des eaux usées et à la gestion des risques d’inondation. D’une surface de 780 m², elle sera aménagée à proximité du bassin des Cressonnières. Le bâtiment, qui sera écoresponsable, a été imaginé par le cabinet NOS Architecture. Il sera recouvert de lames de bois et doté d’une toiture végétalisée. Des panneaux solaires et un système de récupération des eaux de pluie y seront installés.

La création de ce lieu d’apprentissage et de sensibilisation nécessite un investissement d’environ 4 millions d’euros. Pour être soutenu financièrement dans ce projet, le Siare a engagé des démarches auprès de ses partenaires.