Val-d’Oise : livraison de la future plaine des sports d’Osny courant 2024

La future plaine des sports d’Osny (Val-d’Oise) verra le jour à l’été 2024. Sur une surface de plus de 35 000 m², ce nouveau terrain de jeu prendra place le long de la chaussée Jules-César. À sa mise en service, il proposera en libre accès différents équipements de sport, de loisir et de détente.

Piloté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, ce projet porte sur la création d’aires de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans et d’un « street workout » (ensemble d’appareils de fitness et de musculation en plein air). Il inclut aussi l’aménagement d’un terrain de basket 3 x 3 et d’un plateau multisport. S’y ajoutera l’aménagement d’un pumptrack (piste en boucle).

De plus, les conditions de pratique du BMX seront améliorées, avec la réhabilitation de la piste existante. C’est ainsi qu’est prévu le remplacement de l’ancienne butte de départ par une butte de cinq mètres, homologuée pour les compétitions.

Cet aménagement, chiffré à 3 millions d’euros, est financé par l’Agence nationale du sport et la Dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR). Il bénéficie également de subventions de la région Ile-de-France, du département du Val-d’Oise, de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et de la commune d’Osny.