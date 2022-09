Val-d’Oise : les travaux sur la ligne H à la gare de Persan continuent.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

SNCF Réseau procède au renouvellement de plusieurs aiguillages autour de la gare de Persan-Beaumont (Val-d’Oise).

SNCF Réseau a entrepris d’importants travaux de rénovation autour de la gare de Persan-Beaumont depuis le mois de juin dernier. Les opérations portent, entre autres, sur le remplacement de vingt appareils d’aiguillage autour de la gare. La mise en place de trois kilomètres de rails et de ballast dans le secteur est également prévue. La livraison est prévue d’ici à septembre 2022, et ces travaux de requalification seront réalisés de jour et de nuit.

Pour SNCF Réseau, l’objectif du projet est de pérenniser la voie, de garantir la sécurité des voyageurs et d’améliorer la régularité des trains. Tout au long du chantier, aucun train ne circulera entre Person-Beaumont et Montsoult-Maffliers. Des bus seront mis en place pour les remplacer. S’y ajoutent des dispositifs de limitation des nuisances sonores pour les habitants et riverains à proximité des voies concernées.