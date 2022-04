Val-d’Oise : les travaux du pont d’Argenteuil avancent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-d'Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de réfection du pont de la RD909 d’Argenteuil (Val-d’Oise) va durer jusqu’à la fin de l’année 2022.

Le pont de la RD909 d’Argenteuil (Val-d’Oise) est un pont routier métallique qui franchit la Seine. D’une longueur de 230 mètres, il constitue le trait d’union entre les départements du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine. Cet ouvrage est emprunté chaque jour par environ 32 000 usagers (automobilistes, piétons, vélos, trottinettes).

Soucieuses de l’entretien de leurs ouvrages d’art, les collectivités ont décidé d’engager une opération de remise à neuf complète de l’infrastructure. Le chantier est chiffré à 4 millions d’euros. Il est financé par le département du Val-d’Oise et le Fonds de solidarité interdépartemental et d’investissement (FS2I).

Le projet vise à sécuriser et à fluidifier la circulation automobile dans un environnement partagé avec les piétons et les vélos. Il contribuera également à l’amélioration de la qualité de l’entrée de ville. Selon Xavier Péricat, le premier adjoint au maire délégué au cadre de vie, aux marchés publics et à la coordination des quartiers, la rénovation du pont d’Argenteuil est un atout majeur dans la reconquête des berges de Seine.

Les travaux sont assez techniques. Ils comprennent le décapage de l’ouvrage, le traitement des surfaces et la reprise des fissures. Les parements de béton dégradés, les trottoirs et la chaussée seront par ailleurs refaits. Les bétons du tablier bénéficieront d’un revêtement de protection, et de nouveaux garde-corps seront installés.